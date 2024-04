Qualifiche Gp Spagna: Marquez primo in griglia, male Bagnaia che chiude settimo

Si sono concluse le qualifiche di MotoGp in vista del Gran Premio di Jerez.

La gara, che si terrà in Spagna, ha visto Marc Marquez girare più veloce di tutti e conquistare la 93ª pole position della carriera. Il pilota di Cervera ritrova la prima posizione dopo circa 13 mesi in 1'46"33. In prima fila c'è sempre una Ducati, quella guidata da Marco Bezzecchi, che ha tagliato il traguardo con due decimi di ritardo. Sono ben 8 le moto portate dalla casa italiana che ha monopolizzato le prime dieci posizioni ee la prima fila in particolare.

Gli altri qualificati

Alle loro spalle è arrivato Jorge Martin, arrivato sei decimi dopo di Marquez, e il quarto in pista sarà Brad Binder. Male invece Bagnaia, solo settima piazza per lui con un secondo e un decimo di ritardo. A precederlo Di Giannantonio (5° in 1'47"778) e Alex Marquez (6° 1'47"840).

