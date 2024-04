Rublev perde la testa: sconfitta all'esordio a Barcellona contro Nakashima, il russo rompe la racchetta

Furia di Andrej Rublev a Barcellona. Il tennista russo ha perso al primo turno dell'Atp 500 della Catalogna contro lo statunitense N°87 al mondo Brandon Nakashima (4-6, 6-7) e, come spesso gli è successo, ha avuto una reazione che non è passata inosservata.

La reazione

Dopo aver sbagliato un rovescio in back sul match point, Rublev ha spaccato la racchetta, dopo averla sbattuta ripetutamente sul terreno (ben 6 colpi).

Un gesto che fotografa il momento negativo del tennista russo: quarto ko consecutivo, quinto negli ultimi sei match disputati. Partiva sicuramente con i favori del pronostico ma ha ceduto inaspettatamente in due set, salutando Barcellona già al primo turno. Rublev non è nuovo a questo tipo di reazioni ma questa volta è stata piuttosto eclatante, anche perché è avvenuta dopo l'errore nel punto che ha consegnato la vittoria al suo avversario. L'ennesimo siparietto di un tennista che sicuramente spesso fa parlare di sé per questioni extra-gioco.