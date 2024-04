Nadal, esordio vincente a Barcellona: 6-2, 6-3 contro l'azzurro Cobolli. Lo spagnolo sfiderà De Minaur

Inizia nel migliore dei modi l'Atp di Barcellona per Rafa Nadal. Lo spagnolo torna a giocare dopo il lungo periodo di stop e si sbarazza in due set dell'azzurro Flavio Cobolli (6-2, 6-3).

Una partita in pieno controllo per il campione del tennis che dimostra di essere in buona forma.

Non sarà al 100% della condizione ma nel primo turno dell'Atp 500 di Barcellona manda già ottimi segnali dal punto di vista fisico e dei colpi. Tanti vincenti, un discreto servizio e una buona tenuta del campo. Sulla terra, la sua superficie preferita, non va mai in difficoltà contro il tennista italiano e con grande tranquillità vince in un'ora e 25 minuti. Già domani, mercoledì 17 aprile, sfiderà al secondo turno l'australiano Alex De Minaur.

Nadal sfida De Minaur

Rafa Nadal tornerà in campo domani per il secondo turno del torneo di Barcellona dove sfiderà De Minaur. Match in programma a partire dalle ore 16. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go.