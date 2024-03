Il Napoli si arrende al Barcellona: Fermin, Cancelo e Lewandowski firmano il 3-1, non basta Rrahmani. Azzurri fuori dalla Champions

Si chiude il percoso del Napoli in Champions League. Gli azzurri si arrendono al Barcellona che riesce ad avere la meglio nonostante i tanti giovani in campo. Fermin Lopez e Cancelo spianano la strada alla squadra di Xavi, Lewandowski chiude i giochi dopo la rete di Rrahmani che ne finale di primo tempo aveva riacceso le speranze dei partenopei.

Il Barcellona si spiana la strada con due gol in 17 minuti, il Napoli accorcia

La partita si indirizza già nei primi 20 minuti, con il Barcellona che riesce a portare l'inerzia dalla propria parte. Al minuto 15 sblocca la gara il classe 2003 Fermin Lopez che col piatto destro chiude una splendida azione sviluppata sulla catena di sinistra. Appena due minuti dopo arriva il raddoppio della squadra di Xavi con Joao Cancelo che si fa trovare pronto dopo il palo colpito da Raphinha. Il Napoli subisce il colpo e sembra poter sbandare ma poi riesce ad emergere e inizia a rendersi pericoloso, soprattutto a sinistra con Politano. Proprio su un suo assist arriva il gol che riporta in vita la squadra di Calzona, siglato da Rrahmani che si fa trovare pronto in area di rigore e batte Ter Stegen al 30'.

Il poritere del Barça è poi decisivo sul colpo di testa di Di Lorenzo nel finale di primo tempo.

Lindstrom si divora il gol del pareggio, Lewandowski non sbaglia

Nella ripresa gli azzurri sembrano meno lucidi ma hanno comunque diverse occasioni per tornare in partita. L'occasione più ghiotta è quella di Lindstrom che arriva di testa sul cross da sinistra di Kvara ma da pochi passi non trova lo specchio della porta. La classica legge del calcio non perdona, gol sbagliato, gol subito. Il Barcellona non si fa pregare e al minuto 83', esattamente due minuti dopo, chiude i giochi con Robert Lewandowski. Azione perfetta dei blaugrana sull'asse Gundogan-Sergi Roberto; il polacco deve solo spingere in rete il gol del definitivo 3-1. Nel finale la traversa di Olivera conferma che per il Napoli non è proprio serata.

Da segnalare anche un contatto tra Osimhen e Cubarsì in area di rigore del Barcellona, contatto non sanzionato dall'arbitro. Termina l'avventura del Napoli in Champions League e di conseguenza sfuma anche l'accesso al Mondiale per club del 2025. Insieme all'Inter (già sicura della partecipazione) andrà la Juventus.