Napoli, traghetto urta contro banchina al Molo Beverello: 29 feriti, uno in codice rosso. I passeggeri: «Non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo»

Incidente a Napoli, al Molo Beverello, dove una nave ha urtato la banchina durente le operazioni di ormeggio. Si tratta del traghetto veloce "Isola di Procida", proveniente da Capri, dove è in corso il G7 dei ministri degli Esteri.

Ferite ventinove persone, tredici delle quali in codice verde, sette in codice giallo, una in codice rosso. Per altre otto è ancora in corso la valutazione.

A bordo c'erano alcune centinaia di passeggeri, tra cui molti stranieri. Diversi feriti sono stati assistiti sul posto dal 118, alcuni di loro trasportati negli ospedali più vicini con traumi maxillo-facciali. Al momento dell'impatto, all'arrivo nel porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell'impatto violento.

Nave contro banchina a Napoli: cosa è successo

Dalla compagnia di navigazione affermano che l'impatto è stato dovuto probabilmente da un incidente tecnico. La compagnia sta attivando tutte le procedure di assistenza previste per i passeggeri e fornirà la massima collaborazione all'autorità marittima per accertare le cause dell'incidente. A bordo della nave, oltre ai sanitari del 118, sono giunti gli uomini della Capitaneria e la Polizia di Stato.

L'ipotesi della folata di vento

A provocare l'incidente potrebbe essere stata una folata di vento. La nave "Isola di Procida" era partita da Capri alle 9.05: in mare c'erano onde alte circa due metri e raffiche di vento che consentivano però la navigazione. Mentre la nave attraccava al Molo Beverello a Napoli, una folata di vento l'ha "scarrozzata" facendola sbandare. Le persone che si trovavano nel salone sono finite a terra.

In base all'aggiornamento del bollettino medico fornito dalla Asl Napoli 1 Centro, sono 29 in totale i feriti nell'incidente verificatosi nel porto di Napoli. La stessa Asl precisa che ci sono ancora alcuni feriti in fase di valutazione. Trauma maxillo facciale, policontusioni, lesioni le diagnosi per i feriti portati in ospedale. 7 feriti sono stati portati al Cardarelli, 2 all'Ospedale del Mare, 2 al Cto, 2 al Fatebenefratelli, 3 a Villa Betania, 11 al Pellegrini.

Il traghetto veloce "Isola di Procida"

Il traghetto veloce "Isola di Procida", in servizio per Caremar, è un'imbarcazione monocarena di Classe Acquastrada TMV70. Varata nel 1999 questa nave è lunga 71 metri, composta da tre ponti, due per i passeggeri e uno per i veicoli e serve attualmente le rotte del Golfo Di Napoli. Raggiunge una velocità di crociera di 25 nodi, trasportando 520 passeggeri e 57 automobili.

Il racconto dei testimoni

«Ero in cima alle scale, in prima fila davanti a tutti gli altri passeggeri, mentre la nave si avvicinava alla banchina per ormeggiare e poi all'improvviso sono precipitato giù e mi sono ritrovato sul pianerottolo, per fortuna non ho battuto la testa ma solo un polpaccio e una spalla»: è il racconto di Salvatore, uno dei passeggeri feriti nell'urto contro la banchina durante la manovra di ormeggio a Molo Beverello della nave su cui viaggiava da Capri per Napoli stamattina. «C'era anche la catena che impediva l'accesso alle scale ma credo si sia spezzata per l'impatto; dopo ho avuto un po' paura ma soprattutto mi sentivo disorientato, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo» racconta ancora l'uomo mentre attende di essere trasferito in ambulanza in ospedale, seduto su una sedia nel garage del traghetto Isola di Procida. Sulla velocità dei soccorsi l'uomo aggiunge: «C'erano diverse altre persone ferite, casi sicuramente più seri del mio a cui è stata data la precedenza nei soccorsi». Ancora scossa dalla brutta esperienza una turista italiana, originaria del nord Italia, che racconta ai cronisti: «Una botta fortissima, non sono caduta a terra per pura fortuna ma ho preso un colpo violento al volto, ho visto tante persone cadere a terra» racconta la donna, tenendosi sulla faccia una borsa col ghiaccio; poi continua «Eravamo stati a Capri in vacanza in questi giorni, non avrei mai potuto immaginare questa conclusione del nostro viaggio. Mi sono molto spaventata, è la prima volta che mi succede una cosa del genere; mi sono fatta visitare in ambulanza ed ora aspetto che mi restituiscano gli effetti personali che ho lasciato a bordo e poi tornerò a casa».