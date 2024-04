Luca Kirwan è il cyclor di Luna Rossa, pronto a partire per Barcellona

di Claudio Malvestio

TREVISO - Li abbiamo visti fare la storia in un campo da rugby, ma li abbiamo visti - e li stiamo vedendo - anche in un campo da calcio o di pallavolo. Mancavano le acque, e allora ecco che Luca Kirwan è pronto a portare in alto una volta di più il nome della propria famiglia facendo parte dell’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli, che dall’agosto all’ottobre prossimo, in quel di Barcellona, darà l’assalto alla 37esima America’s Cup, il trofeo più prestigioso nella vela, nonché la competizione sportiva internazionale più antica ancora attiva.