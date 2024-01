Sanità, quanto costa il ticket in Veneto, Fvg e Trentino Alto Adige? La base è 25 euro, ma con esami diagnostici si arriva anche a 70

Quanto si paga di ticket sanitario nelle varie Regioni italiane? In Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, la spesa è maggiore o minore rispetto al resto del Paese? Una cosa è certa, a Nordest non si scende sotto i 25 euro e in caso di esami diagnostici la spesa può impennarsi.

Il codice, o colore, di priorità in Pronto Soccorso viene però attributio alla fine, quando il paziente è in uscita, e non durante il Triage.

Se viene confermato un codice bianco, e non ci sono esenzioni, l'assistito dovrà poi pagare il ticket

Le classi di priorità sono:

U = Urgente, ovvero da garantire entro 24 ore dalla presentazione e quindi da riservare ai casi gravi in cui vi può essere un reale rischio per il paziente;

B = Breve attesa, ovvero può aspettare fino ad un massimo di 10 giorni dalla prenotazione;

D = Differita, per le prestazioni che possono attendere fino a 30 giorni dalla prenotazione;

P = Programmabile, ovvero riferita a problemi che richiedono approfondimenti ma che non necessitano di risposta in tempi rapidi; queste prestazioni sono comunque da garantire entro un massimo di 60/90 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.