CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - La macchina parcheggiata in piazza e il telefono spento da tre giorni: resta ancora avvolta nel mistero la scomparsa del consulente finanziario Diego Perocco. Sono ore di apprensione per la moglie Daniela e i figli Gianmarco e Leonardo che non vedono il 60enne da giovedì mattina. Al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della città ma anche quelle dei privati. Proseguono le indagini dei carabinieri che oramai da due giorni stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti di Perocco.