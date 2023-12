Castelfranco Veneto. Scomparso il consulente finanziario Diego Perocco di 60 anni, non è tornato a casa dopo il lavoro

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ricerche in corso per Diego Perocco, consulente finanziario di 60 anni, scomparso mentre tornava a casa dal lavoro a Castelfranco. Lo scomparso è alto circa 1,75 centimetri di corporatura magra e carnagione chiara, capelli corti castano scuro e occhi verdi. Non ha né tatuaggi né cicatrici. Si è allontananato presumibilmente a piedi, dal luogo di lavoro a Castelfranco Veneto nella giornata del 30 novembre scorso facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento indossava una camicia azzurra, un maglione marrone chiaro, un pantalone dello stesso colore e un giubbotto blu. Chiunque lo veda o abbia informazioni utili ai fini delle ricerche è invitato a contattare il 112.