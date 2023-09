TREVISO - Sono venti le richieste per installare nuovi autovelox arrivate in Prefettura presentate da Comuni intenzionati a mettere sotto controllo tratti di strada dove le auto corrono troppo velocemente o dove, statistiche alla mano, si verificano troppi incidenti. «Abbiamo predisposto un gruppo di lavoro per esaminare e valutare con attenzione tutte le richieste», assicura il prefetto Angelo Sidoti. L'autovelox è un tema molto caldo, di stretta attualità.