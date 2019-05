Solisti Veneti, Giuliano Carella raccoglie il testimone di Scimone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SUCCESSIONEDa allievo prediletto e supplente a erede del maestro, sul podio di una delle orchestre venete più acclamate nel mondo. È il legame di una vita che unisce Giuliano Carella a Claudio Scimone, scomparso il 6 settembre dello scorso anno. «Erano gli anni 70, ed è stato Claudio a formarmi più di ogni altro come musicista e a mettermi la bacchetta in mano». Ora sarà lui a dirigere i Solisti Veneti, che in questo 2019 compiono 60 anni e di cui è stato anche presidente dal 1990 a oggi. Una scelta che i vertici dell'ente padovano...