CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaIl Mes è in realtà un istituto di diritto internazionale abilitato dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Ue ad esercitare attività bancaria dotandosi tuttavia - e qui sta la deviazione perniciosa - di norme statutarie e di garanzia tipiche di un soggetto privato o, per dir meglio, sovrano. Non è un fondo d'investimento, ma può finanziare gli Stati oppure i sistemi bancari degli Stati e così facendo agisce tuttavia con le regole del diritto commerciale e del diritto bancario: questa è la prima grande anomalia...