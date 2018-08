CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Questo articolo è scritto sotto l'arcata di un ponte e vuole rievocare l'impresa di un grande generale. Il ponte è a Pontaubault, sulla Sélune, un fiume che divide la Normandia dalla Bretagna. Il generale è George Smith Patton, che vi fece transitare in poche ore un'intera armata, per la liberazione della Francia e dell'Europa nell'Agosto del 1944. Un'impresa paragonabile a quelle di Annibale e di Napoleone, quando attraversarono le Alpi.Gli angloamericani erano sbarcati in Normandia il 6 Giugno, e vi erano rimasti inchiodati. Quella...