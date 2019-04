Da Venezia al Grappa paesaggi da ritrovare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOCamminare nel paesaggio per riscoprire le acque della laguna e i fiumi della pianura, seguendone anse, avvallamenti e argini, da piazza San Marco fino al Monte Grappa, in un girovagare tra acqua e terra, ammirando giardini, vecchi mulini, ville antiche, luoghi urbani e centri storici, piccoli borghi e pendii che ancora resistono all'assalto dell'urbanizzazione e al consumo di suolo. Cento chilometri da percorrere in quattro giorni, da oggi fino a domenica, seguendo il giusto passo - circa 25 km al giorno - in compagnia di...