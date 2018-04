CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNEVENEZIA Si sono concluse ieri pomeriggio le votazioni per il rinnovo della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) del Comune, e forse si è chiusa anche la guerra verbale e di comunicati tra le organizzazioni sindacali e il sindaco Luigi Brugnaro, reo di aver scritto una lettera a tutti i dipendenti in cui li invitava a votare bene. Che, per Cgil e Uil significa votare Cisl che è l'unico sindacato ad aver firmato il contratto contestato.« Il sindaco - attacca Daniele Giordano, Cgil - annuncia che se a marzo 2019 i lavoratori del...