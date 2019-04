Forza Nuova apre la sua sede: «E continueremo a fare le ronde»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO «Intendiamo organizzare in maniera continuativa, organica, le nostre passeggiate per la sicurezza, utili per segnalare alle forze dell'ordine ciò che non va». Nicholas Fedato, coordinatore provinciale di Forza Nuova, lo annuncia a margine dell'inaugurazione della nuova sede del movimento di estrema destra in via Chiarano, a Sant'Antonino. Inaugurazione avvenuta ieri mattina in sordina, evitando un can can che per qualcuno avrebbe suonato da provocazione. «Dopo il gran lavoro fatto continua Fedato non volevamo che...