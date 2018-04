Evasione fiscale: in tre anni recuperati 8 milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RENDICONTOTREVISO Recuperati in tre anni quasi 8 milioni a beneficio delle casse comunali. Trevigiani più virtuosi? No, stretta sui controlli e aggiornamento delle banche dati. La politica fiscale dell'amministrazione Manildo, quella del buon padre di famiglia come ribadisce spesso il sindaco, si è caratterizzata in questi ultimi anni per un aumento delle entrate tributarie derivanti non dall'aumento delle tasse ma dall'attività di accertamento e lotta all'evasione fiscale, rese possibili grazie a un importante aggiornamento delle banche...