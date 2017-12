Arriva il ministro: non c'è nessuno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITATREVISO Ha definito le condizioni dei detenuti a Treviso accettabili ma non eccellenti il ministro della Giustizia Andrea Orlando durante l'imprevista sortita al carcere di Santa Bona di venerdì. Una visita di circa 45 minuti, all'interno di un percorso a Nordest per constatare di persona e in maniera non annunciata la situazione delle prigioni italiane. Talmente imprevista che nella casa circondariale non si trovavano né il comandante della polizia penitenziaria Andrea Zema, impegnato in un convegno a Verona, e neppure la...