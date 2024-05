Putin già nelle scorse settimane aveva annunciato l'inizio di esercitazioni nucleari con armi tattiche vicino all'Ucraina. Oggi è stato l'esercito, in una nota, a ufficializzarne l'avvio. In Russia è iniziata la prima fase delle esercitazioni con prove pratiche sulla preparazione e l'uso di armi nucleari non strategiche. Nell'ambito delle esercitazioni, le formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale stanno mettendo a punto i preparativi per il lancio dei missili del sistema tattico-operativo Iskander. Il personale delle unità aeree delle forze aerospaziali russe equipaggerà gli aerei con le armi, tra cui i Kinzhal ipersonici, con cariche speciali e si dirigerà verso le aree di pattugliamento. Ma allora bisogna davvero preoccuparsi? O sono minacce che poi non avranno ripercussioni pratiche?

Quali esercitazioni sono e dove si svolgeranno?

Parteciperanno le forze missilistiche del Distretto Militare Meridionale, insieme all'aviazione e alla marina. Il distretto meridionale, con sede a Rostov sul Don, si trova accanto all'Ucraina e comprende parti dell’Ucraina controllate dalla Russia. Sarà coinvolta anche la Bielorussia.

Il Ministero degli Esteri russo ha collegato le esercitazioni a quelle che ha definito «dichiarazioni militanti», da parte di funzionari occidentali che, secondo loro, costituivano una minaccia alla sicurezza della Russia. Ha menzionato nello specifico il presidente francese Emmanuel Macron, il ministro degli Esteri britannico David Cameron e la consegna all’Ucraina dei sistemi missilistici tattici dell’esercito americano (ATACMS). Macron infatti ha ventilato l'ipotesi di inviare truppe europee per combattere la Russia in Ucraina, mentre Cameron ha affermato che l’Ucraina ha il diritto di utilizzare le armi fornite da Londra per colpire obiettivi all’interno della Russia.

Perché queste esercitazioni sono significative?

Cosa può accadere?

Tutte le potenze nucleari svolgono esercitazioni nucleari. Si tratta di solito di operazioni di routine, ma è raro invece che queste vengano collegate esplicitamente a una guerra in corso, come ha fatto la Russia. Non è chiaro ancora quanto la Russia permetterà al resto del mondo di osservare queste esercitazioni.

Le finte testate nucleari verranno probabilmente tolte dal deposito e portate in un punto designato dove i soldati addestreranno come «accoppiarle» con l'aereo o i missili che verrebbero utilizzati per trasportarle. La Russia dispone di numerosi sistemi in grado di lanciare una testata nucleare tattica, ovvero progettata per l’uso sul campo di battaglia, al contrario delle testate strategiche che potrebbero spazzare via intere città. Gli Stati Uniti e i loro alleati osserveranno attentamente quali di questi sistemi saranno coinvolti. Includeranno i missili Iskander e i Kinzhal, forse i Kalibr o Novator 9M729. «Il Kalibr Kh-102 è di grande interesse perché il Kh-101 è stato relativamente facile da abbattere per l'Ucraina», ha detto William Alberque dell'International Institute for Strategic Studies, secondo cui la guerra in Ucraina abbia aumentato l'importanza per Mosca delle armi nucleari tattiche come mezzo di guerra. scoraggiare e sconfiggere la Nato.

Qual è il piano di Putin?

Pavel Podvig, direttore del Russian Nuclear Forces Project, ha spiegato alla Reuters: «Questo dovrebbe essere un segnale per l'Occidente, probabilmente per far smettere di pensare ad un coinvolgimento più profondo nella guerra. Ma credo che possiamo essere abbastanza fiduciosi che non è così». Secondo Nikolai Sokov, ex funzionario russo del controllo degli armamenti, ha detto che il messaggio è destinato alla Nato, all'Europa e in particolare alla Francia. «La Russia ha ritenuto necessario invocare le armi nucleari come segnale che la mossa, di cui Macron ha parlato, potrebbe provocare un'escalation fino alla soglia nucleare».

La Russia utilizzerà armi nucleari?

Una fonte russa di alto livello, che ha parlato a condizione di anonimato alla Reuters, ha affermato che il segnale aveva lo scopo di spaventare l’Occidente e di dissuadere gli Stati Uniti e i suoi alleati europei da un’escalation potenzialmente catastrofica. «Non sta dicendo che utilizzerà armi nucleari, ma avverte che ci sono alcune condizioni alle quali lo farebbe», ha spiegato Chivvis, un ex funzionario dell'intelligence statunitense. Sembra quindi improbabile che la Russia utilizzerà queste armi in modo offensivo per ottenere vantaggi sul campo di battaglia. Più probabilmente, le utilizzerebbe in modo difensivo in una grave situazione sul campo di battaglia in caso di ritiro delle truppe.