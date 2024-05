VERONA - Nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, un cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco presso lo sgrigliatore del canale Camuzzoni a Verona. Probabilmente si tratta del giovane disperso domenica sera quando alle 19:45 era scattato l’allarme per tre persone viste nel corso d’acqua artificiale. Un uomo entrato in acqua per aiutare gli altri due è riuscito a mettersi in salvo. Uno è stato recuperato nell’immediatezza privo di vita dai vigili del fuoco, ed uno era rimasto disperso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento.