Una rete di sicurezza e aiuto per le vittime di violenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ULSS 5ROVIGO Offrire strumenti di primo intervento in caso di violenza, ma soprattutto rafforzare la collaborazione fra tutti i soggetti che formano la rete di sicurezza per aiutare, accogliere, tutelare e sostenere donne e bambini vittime di violenze e abusi. Una rete formata da forze dell'ordine, magistratura, centri antiviolenza, associazioni di volontariato, ma anche e in particolar modo, dagli operatori sanitari del 118, del pronto soccorso, specialisti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.IL PUNTOUn convegno nell'aula...