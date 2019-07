Terminal dei bus, nuovo look in attesa del trasferimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERMINAL DEI BUSROVIGO Non si possono ancora ipotizzare i tempi necessari a trasferire il terminal delle corriere da piazza Fratelli Cervi all'ex scalo merci della stazione ferroviaria. Le Ferrovie dello Stato devono individuare l'area esatta per realizzare il progetto per il quale, durante la gestione del commissario prefettizio Nicola Izzo, era stata prevista una spesa di 388 mila euro a carico di Palazzo Nodari per coprire i costi di trasferimento della stazione nel nuovo sito: questa sarebbe poi affittata a prezzo agevolato dalle Ferrovie,...