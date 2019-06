Stroncato a 51 anni dal male, addio a Nicola Laffusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARABINIERIROVIGO Una malattia con la quale lottava da tempo, con la tenacia e la determinazione che gli erano proprie: la notte scorsa si è spento ad appena 51 anni Nicola Laffusa, maresciallo dei carabinieri della Compagnia di Rovigo. Assegnato al Nucleo investigativo, si è distinto in varie indagini, prima su tutte quella sulla tagica vicenda relativa alle morti dei due pazienti degli Istituti polesani di Ficarolo nell'ottobre del 2014, per i quali è stato accusato di omicidio, seppur incapace di stare in giudizio, un terzo paziente...