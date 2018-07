«Sono mesi che aspettiamo qualche notizia dal Comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mentre dentro le stanze del Comune continua, seppur silenziosamente, la trattativa con Cefil srl di Pierluigi Filon per la cessione del Maddalena, il consigliere comunale Fabio Benetti chiede a gran voce che finalmente si spieghi ai rodigini come stanno le cose: «Servono risposte per capire quale sarà il destino dell'ex ospedale Maddalena». Benetti, consigliere comunale in quota Lega, interviene per cercare di fare chiarezza su una delle zone più delicate e problematiche di Rovigo, il cui recupero è attualmente sospeso nell'incertezza....