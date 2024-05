PRECENICCO (UDINE ) Una donna ha ucciso il marito verso le 23 di questa sera, 4 maggio, a Precenicco, un comune in provincia di Udone a una ventina di chilometri da Lignano.

Il fatto sarebbe accaduto nell'abitazione, anche se non ci sono ancora notizie certe su quanto accaduto. Non si conoscono neppure le modalità, nè l'arma usata per compiere il delitto.

Sul luogo dove è accaduto il fatto di sangue sono arrivati i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale.