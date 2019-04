«Ora sarà affidato a una struttura specializzata per seguire i neonati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ISTITUZIONI«Sono stata messa subito al corrente di questa delicata vicenda ed ho seguito passo dopo passo l'evolversi della situazione che diventa di competenza del Tribunale per i minorenni di Venezia visto che siamo in presenza di un neonato».Il prefetto Maddalena De Luca ieri era regolarmente al lavoro nel suo ufficio in via Celio ed ha seguito costantemente quanto avvenuto a Rosolina e poi all'ospedale di Adria. «118 e Carabinieri sono stati allertati celermente e altrettanto rapidamente sono intervenuti mettendo in movimento tutti...