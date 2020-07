IL PERSONALE

ROVIGO È dedicato a chi vorrebbe lavorare da Amazon come operatore di magazzino l'incontro formativo online organizzato dai Centri per l'impiego di Rovigo per mercoledì mattina. Si tratta di un'iniziativa inclusa nella nuova edizione di IncontraLavoro, promossa dalla Regione e da Veneto Lavoro in collaborazione con i Centri per l'Impiego di Rovigo e l'agenzia Manpower, e dedicata alla ricerca di personale per il nuovo centro distribuzione Amazon che sorgerà tra Castelgugliemo e San Bellino.

MANAGER E MAGAZZINIERI

In vista dell'apertura del polo logistico previsto in autunno, e comunque entro la fine del 2020, Amazon ha avviato il processo di selezione del personale iniziando dalle figure manageriali e di supporto e ora procedendo anche per gli operatori di magazzino. Proprio su quest'ultima opportunità di occupazione si concentra l'appuntamento online di IncontraLavoro, iniziativa nata con l'obiettivo di mettere in contatto imprese e candidati alla ricerca di lavoro e favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati. L'operatore di magazzino dovrà occuparsi, tra le altre mansioni, della ricezione, smistamento e stoccaggio della merce, della catalogazione degli articoli e delle operazioni di imballaggio e spedizione dei prodotti.

AGENZIA INTERINALE

I candidati selezionati saranno assunti da Manpower, l'agenzia incaricata della selezione per conto di Amazon, con contratto di somministrazione e opereranno nel nuovo centro di distribuzione. L'incontro formativo online organizzato dai Centri per l'impiego di Rovigo è in programma per la mattina di mercoledì 8 luglio, alle 10, e illustrerà nel dettaglio le offerte di lavoro. Le persone interessate possono partecipare registrandosi all'evento, fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo le modalità indicate sul portale www.cliclavoroveneto.it, nel quale si trovano anche i recapiti dei centri per l'impiego cui rivolgersi per avere maggiori informazioni.

Già nello scorso febbraio Amazon ha aperto le selezioni per ventidue mansioni: si tratta di posizioni manageriali e tecniche, ma anche figure per il reclutamento e il coordinamento dei lavoratori, supervisori di squadra di manutenzione e manutentori elettrici e meccanici. In un secondo momento, a fine maggio, è stato avviato il percorso di reclutamento per gli operatori di magazzino, senz'altro la selezione più attesa da un gran numero di polesani senza occupazione che sperano di trovare un impiego. A parte la disponibilità a lavorare su turni, non sono richiesti particolari requisiti ed è prevista una formazione per le persone che saranno selezionate.

I.Bel.

