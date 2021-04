Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLONTARIATOROVIGO Pianeta handicap, grazie a un bando regionale per il finanziamento e il sostegno di progetti promossi da organizzazioni e associazioni di volontariato, si prepara a rilanciare l'attività dell'appartamento autonomia, che in Commenda, anche nella fase di zona rossa, permette alle persone con disabilità di sperimentare le piccole e grandi sfide della vita quotidiana, in autonomia.L'organizzazione di volontariato rodigina,...