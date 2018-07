L'ALLARME ROVIGO Un intero pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco di Rovigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEROVIGO Un intero pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco di Rovigo intervenuti su un incendio scoppiato nella ditta Itallium, nella zona commerciale artigianale Rovigo Sud in via Combattenti Alleati d'Europa. I pompieri sono stati chiamati poco dopo le 15 a causa della presenza di fiamme e fumo. Una grande colonna nera si levava dal capannone Itallium, ditta che si occupa del confezionamento e dell'impacchettamento dell'aglio. In quel momento in azienda non c'era nessuno e l'allarme è stato dato da persone che hanno notato il...