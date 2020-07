IL CASO

ROVIGO Le famiglie di Mardimago possono tirare un grosso sospiro di sollievo, perché la scuola d'infanzia a settembre riaprirà regolarmente. Il clima nelle ultime settimane si era fatto pesante, era andato in scena uno scontro tra alcuni genitori e don Franco Ferrari. L'allarme è rientrato venerdì sera, al termine della riunione in chiesa: nessun rischio chiusura, confermate le venti iscrizioni e niente esodo nella vicina Sarzano. I genitori sono disponibili a fare un passo avanti e a sostenere un lieve ritocco delle rette, il parroco ha assicurato il massimo impegno economico. Don Franco Ferrari è sollevato. Si chiude un periodo difficile, che lo aveva visto al centro di mille polemiche, innescate da una lettera, scritta da un genitore, che paventava la chiusura della paritaria Fism.

SOLUZIONE TROVATA

«Siamo felici di annunciare che la scuola d'infanzia San Floriano a settembre sarà riaperta, il confronto con le famiglie è stato improntato alla condivisione e allo scambio di idee. In realtà non ci sono mai stati problemi con i genitori, quella lettera che annunciava la chiusura era stata l'iniziativa di un singolo, che ha voluto montare un caso. La scuola continuerà ad accogliere i bambini dai tre ai sei anni, contiamo di riconfermare le stesse adesioni dell'ultima annata. Ora rimaniamo in attesa delle linee guida di Governo e Regione, come il presidente della Fism Mauro Agnoletto: per quanto riguarda i costi, se il rapporto sarà di un'insegnante ogni dieci bambini allora le spese mensili saranno più contenute. Se invece servirà una maestra ogni cinque alunni, anche Mardimago si troverà in difficoltà, ma come tante altre scuole, non solo le paritarie».

ORGANICO DA RAFFORZARE

Il primo obiettivo, per don Franco, sarà rafforzare l'organico: «Abbiamo preso atto delle dimissioni di un'insegnante, ora stiamo cercando una sostituta, alcuni nomi sono stati già presentati e stiamo valutando le candidature». Protocolli e igienizzazione, bisogna accelerare: «La sanificazione della scuola andrà completata entro fine luglio, per poi riaprire in tranquillità dal primo settembre». È stato instaurato un nuovo dialogo con le famiglie, spiega il sacerdote: «Sono emerse interessanti proposte di collaborazione, potrebbero nascere nuove iniziative. Dovremo rimpiazzare i giochi per i bambini, quindi serviranno risorse e i genitori si stanno già impegnando».

Esultano le famiglie la rinascita della scuola San Floriano. Conchita Schibuola conferma le buone impressioni dopo la serata di venerdì: «Non sono la rappresentante, ma faccio parte della squadra dei genitori che vogliono e hanno ottenuto la riapertura della scuola, perché l'asilo è un simbolo per l'intera comunità. Siamo disponibili a iscrivere ancora i nostri bambini, abbiamo voglia di proseguire qui l'attività scolastica. Qualcuno ha spedito una lettera e attaccato pubblicamente don Franco Ferrari, è stata una pugnalata alle spalle, era meglio dire le cose in faccia. La verità è che da inizio giugno, nel gruppo WhatsApp, eravamo a conoscenza della delicata situazione e stavamo quindi cercando risorse per scongiurare la chiusura: niente ritocchi esorbitanti alle rette, ma da parte delle famiglie c'è la disponibilità ad andare incontro alle esigenze della scuola. Ora aspettiamo che passi definitivamente l'emergenza Coronavirus, sarebbe bello fare una piccola festa a settembre per sancire l'avvio del nuovo anno scolastico. Ci muoveremo per raccogliere fondi».

Intanto a Mardimago sono saltati in blocco tutti gli appuntamenti più attesi: «Faccio parte di diverse associazioni - aggiunge Schibuola - purtroppo è stata rinviata la festa della Zampogna in programma dal 18 giugno al 6 luglio, oltre alla camminata e al ristoro promossi dalla sezione Avis. Il paese ha bisogno di aggregazione, sono momenti importanti per la comunità».

Alessandro Garbo

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA