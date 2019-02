«I pazienti non resteranno soli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RISPOSTAROVIGO «Nessun paziente resterà senza medico di base», afferma il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, rispetto al numero di pensionamenti previsti nel prossimo triennio in provincia. Compostella precisa che il percorso da seguire in caso di carenze di medici convenzionati nell'assistenza medica di base, «è alquanto complesso. Non perché dipenda dall'Ulss, ma per la procedura da seguire». Annualmente, spiega il direttore generale dell'Ulss polesana, «la Regione chiede alle aziende sanitarie locali un elenco...