Diserzioni di massa, emergenza nei seggi

IL CASOROVIGO Ore di panico ieri mattina all'Ufficio Elettorale del Comune di Rovigo. Intorno a mezzogiorno i responsabili delle elezioni si sono trovati in emergenza a causa dei numerosi forfait ricevuti all'ultimo minuto da decine di presidenti di seggio e scrutatori. Già nelle settimane passate, infatti, molti dei circa 350 incaricati di seguire la tornata elettorale di oggi avevano rigettato l'incarico che gli era stato affidato per mezzo del sorteggio circa un mese fa.FUGGI FUGGICome se non bastasse, solo nella mattinata di ieri ben...