Contati venti morti in tre anni pari al dieci per cento del Veneto

LO STUDIOROVIGO Il Polesine ha contato venti vittime di infortuni mortali sul lavoro tra il 2014 e il 2017: sono il 10 per cento del totale regionale, secondo il Rapporto stilato dal Programma regionale epidemiologia occupazionale (Preo).Nello stesso rapporto, allargando il periodo considerato, la cifra delle vittime in provincia di Rovigo sale a 32 considerando gli infortuni mortali a partire dal 2011, anche se la statistica raccolta dal Preo giudica il 2011 sottostimato, perché il dato è stato ricostruito a posteriori, mentre per il 2017,...