LITORALE

DELTA Il giro di boa dell'estate non ha cambiato molto per le spiagge dell'estremo Delta. La lunga notte è iniziata venerdì sera per proiettarsi lungo il fine settimana che culminerà domani. Come spiega il sindaco Roberto Pizzoli, per Barricata e Boccasette non sono state messe in atto restrizioni particolari se non un invito alla popolazione, specialmente quella giovane di usare il buon senso, non soltanto per quanto riguarda la possibilità di assembramenti ma anche per quanto concerne la voglia di far festa.

«Abbiamo aderito al progetto regionale Spiagge sicure - dichiara Pizzoli -. È già operativo da un mese a questa parte, per Ferragosto è stato attivato il servizio d'ordine della Questura insieme alla nostra Polizia locale, ma non soltanto per contenere gli assembramenti».

Un'estate strana questa, che sta giungendo al culmine: «Per come sembrava dovessero andare le cose, devo dire che la presenza di turisti è stata molto importante anche quest'anno - spiega il primo cittadino -. Quest'anno nella notte del 14 agosto abbiamo deciso di chiudere il ponte mobile di spiaggia Barricata alle 2 del mattino e non sarà più transitabile fino al mattino seguente. L'anno scorso ad esempio era rimasto aperto tutta la notte, ma per questo 2020, pur volendo garantire margini a chi vuole divertirsi, abbiamo optato per una riduzione dell'orario di apertura. Fanno poi sempre fede le prescrizioni relative alle attività balneari, quindi è vietato campeggiare sul litorale e sugli scanni di Porto Tolle durante tutto l'arco dell'anno».

NIENTE FALÒ E BIVACCHI

Divieto quindi di falò e tende sulle spiagge neo Bandiere blu del Delta. Per vigilare sul buon andamento di questo fine settimana, ci sarà una pattuglia della Polizia locale in aggiunta agli uomini delle Forze dell'ordine preposti alla Questura: «Abbiamo un comando con sei vigili, ne avessi molti di più potrei permettermi di mettere più uomini sulle strade. Possiamo comunque ritenerci fortunati, abbiamo un bel comando rispetto ad altri comuni, tra l'altro abbiamo fatto un'assunzione l'anno scorso e grazie al nuovo concorso di quest'anno a settembre assumeremo una nuova unità».

Ai volontari della Protezione civile, invece, andrà sempre il compito di sorvegliare i litorali durante la domenica in appoggio alla Croce verde col suo servizio ambulanza. Per questo Ferragosto il sindaco appare tranquillo: «Spero non ci siano criticità, del resto non ne abbiamo mai avute. Non bisogna sottovalutare il discorso legato agli assembramenti, ma confido nel senso civico di chi decide di venire sulle nostre spiagge». Pizzoli non vorrebbe essere costretto a usare il pugno duro, anche perché i locali sul litorale hanno attiva la possibilità di effettuare il tradizionale servizio: «So che gli stabilimenti sono già tutti esauriti riguardo agli ombrelloni, ma non mi risultano feste programmate. Ogni locale comunque conosce i regolamenti da seguire, senza dimenticare che è proprio in capo al privato il problema degli eventuali assembramenti. Tutti i giorni le nostre strutture rimangono aperte fino alle 22, mentre per i sabati di agosto l'orario era stato esteso a mezzanotte. L'unica deroga riguarda proprio questo Ferragosto, con apertura concessa fino alle 2 del mattino».

Anna Nani

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA