Avvocati, il nuovo Consiglio dell'Ordine

ORDINE DEGLI AVVOCATIROVIGO Si chiude l'era di Giampietro Berti come presidente dell'Ordine degli avvocati di Rovigo: il suo successore sarà uno degli 11 nuovi consiglieri eletti con le votazioni che si sono chiuse ieri alle 13. Per qualcuno si tratta di una riconferma, per altri di un ritorno, ma ci sono anche delle grosse novità. Hanno votato in 355 avvocati, con 2 schede bianche e una scheda nulla. Si potevano esprimere più preferenze. A raccoglierne il numero maggiore, la badiese Emanuela Duó, 128, seguita da Palmiro Tosini, 111,...