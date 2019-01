Anolf riapre per aiutare gli immigrati a integrarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMMIGRAZIONEROVIGO Riapre, dopo una pausa per la riorganizzazione dei servizi, la sede dell'Anolf Padova Rovigo, associazione di volontariato della Cisl che ha lo scopo di favorire integrazione, rispetto e conoscenza tra gruppi sociali diversi. La sede si trova in via Tre martiri 87/A ed è aperta il lunedì e venerdì dalle 15 alle 17.30. Agli associati viene offerta assistenza nella compilazione e nella presentazione del permesso e della carta di soggiorno, del ricongiungimento familiare e della domanda di cittadinanza.I NUMERIUn servizio...