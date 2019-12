CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SECONDA ONDATAPORDENONE Letto dalla scrivania del sindaco, sarà il secondo periodo-chiave per testare le capacità dell'amministrazione di rivoluzionare il volto della città. Visto dal cruscotto dell'automobilista-tipo, appare come un'altra stagione da incubo. Tra meno di un mese Pordenone tornerà in sala operatoria: partiranno i lavori di viale Marconi e piazza della Motta, due cantieri che seppur lontani tra loro interesseranno (e parzialmente bloccheranno) zone chiave del capoluogo. E si vivranno altri mesi di disagi. Per questo nelle...