NUOVI SPAZI

PORDENONE Stalli di sosta cancellati o spostati, divieti di transito a tempo e anche sensi unici alternati da semaforo. Dopo quelli del centro, sono diversi i pubblici esercizi che chiedono di poter usufruire della possibilità di ampliamento dei dehors. E se lungo i corsi la maggior parte di bar e ristoranti ha potuto facilmente allargare lo spazio di sedie e tavoli senza difficoltà, altrove si rendono necessarie ordinanze temporanee, in vigore da questa settimana fino alla fine di novembre. E dove ricavare spazio non è facile si sono dovute individuare soluzioni per consentire ai locali di disporre alcuni tavoli all'esterno almeno all'ora di cena.

La delibera del Comune prevede anche possibili deroghe su alcuni aspetti relativi alla sicurezza stradale, previo parere della Polizia locale. Si può valutare l'introduzione di limitazioni alla circolazione, anche con la sistemazione di dissuasori. Dove poi tavolini e sedie dovessero andare a occupare stalli di sosta a pagamento, si provvederà a individuarne degli altri, nella stessa zona, a compensazione di quelli non utilizzabili. E così le prime soluzioni sono state trovate. Si comincia nelle vie limitrofe ai corsi, come via Gorizia, dove viene istituito un parziale divieto di transito, solo nel tratto compreso fra corso Vittorio e il civico 13 ed esclusivamente la sera, fra le 18 e le 24, per far posto ai tavoli de La ferrata. Poco lontano, in via San Marco, la soluzione individuata per andare incontro alle esigenze del ristorante Il gallo è un senso unico alternato regolato da semaforo, questa volta h 24. Sempre nella zona centrale, scatta il divieto di sosta con rimozione in piazza Ospedale vecchio, davanti al civico 1, a beneficio di un'altra attività. Ancora in corso Garibaldi, cambia la sosta all'altezza del civico 47, dove si trova il bar 0434, con un divieto di sosta per rimozione al posto dello stallo riservato ai disabili, trasferito al posto del carico/scarico, a sua volta spostato in un (ex) parcheggio a tempo.

Ma le richieste arrivano, appunto, anche da altre zone della città: in via Piave, all'altezza del civico 117, la pasticceria La golosa viene autorizzata a occupare e recintare uno stallo per la sosta libera per collocarvi sedie, tavoli e ombrelloni. E una soluzione si trova anche per la Pizzeria Amalfi, in un incrocio delicato come quello fra via Colonna e via Vallona: lungo la bretella antistante il civico 1 di via Colonna, sulla quale si affaccia appunto il locale, viene istituito un divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, anche in questo caso in vigore solo dalle 18 alle 24. In piazzale Ellero dei Mille, infine, l'Osteria Toffolon potrà usufruire di un divieto di sosta con rimozione su quelli che erano tre stalli di sosta a pagamento.

