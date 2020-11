Operazione tamponi a tappeto nei sei comuni indicati dalla Regione: oggi si parte, ma solo con la fase organizzativa e solo a Socchieve. I sindaci di Castelnovo del Friuli, Claut, Paularo, Sutrio e Dolegna del Collio stanno iniziando a ricevere le prime informazioni da parte della Regione sull'azione di tracciamento di massa per circa 7mila persone in Fvg. Ci vorrà ancora qualche giorno per organizzare i punti sanitari e mobilitare la Protezione civile, nonché per raccogliere gli elenchi e dividere per fasce e categorie i residenti. Il test, va ricordato, sarà volontario. Si proseguirà con Sutrio e Paularo, poi toccherà alla provincia. Intanto ieri il consigliere del Pd, Nicola Conficoni, ha chiesto con una interrogazione di estendere il piano di tamponi a tappeto a tutta la regione. «Si emuli l'Alto Adige e si esegua uno screening di massa sulla popolazione per contenere la diffusione del covid-19.

Tra il 16 e il 22 novembre i nuovi casi di persone infette in FVG sono stati 5.721, il 30% in più di quelli rilevati durante la settimana precedente.

Se siamo finiti in zona arancione è anche per le difficoltà nel tracciamento dei soggetti positivi.

La campagna promossa dalla Provincia di Bolzano per individuare i portatori asintomatici del virus ha registrato una partecipazione molto alta. Di qui l'interrogazione rivolta al presidente Fedriga per conoscere se la giunta stia valutando di attuare in tempi brevi una iniziativa analoga».

