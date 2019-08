CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIPADOVA Un quartier generale a Milano, due sedi a Mosca e New York, quattrocento progetti negli ultimi sette anni. Si chiama Mobility In chain la società che si occuperà dello studio di fattibilità per la linea Sir2 del tram, quella che collegherà Rubano a Ponte di Brenta. Lo studio di ingegneria e architettura milanese sarà capofila di un'associazione temporanea di imprese e avrà il compito di aggiornare il vecchio studio di fattibilità redatto all'inizio degli anni Duemila dalla padovana Net Engineering. Quella di Mobility In...