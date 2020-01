RESIDENZA UNIVERSITARIA

PADOVA Studenti turchi derubati in pieno giorno all'interno di una residenza universitaria: le due vittime hanno visto il ladro in fuga ma non sono riusciti a fermarlo.

I derubati sono due universitari arrivati in città dalla Turchia per un progetto di scambio internazionale, ospiti della nuova residenza universitaria di via Delù, è proprio all'interno della struttura che nel primo pomeriggio di lunedì i due si sono resi conto della sparizione dei loro personal computer.

Accertata la mancanza dei due dispositivi, i ragazzi hanno subito dato l'allarme chiamando il 113 che ha inviato sul posto, alle 15, una pattuglia per un sopralluogo.

Agli agenti, intervenuti sul posto, alcuni testimoni hanno riferito di aver notato, proprio nei momenti del colpo, una figura che scappava in tutta fretta, raggiungendo la strada attraverso la porta di un'uscita di sicurezza dotata di un maniglione antipanico, che si apre, dunque, senza troppa fatica.

La polizia ora passerà al setaccio i filmati di tutte le telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto e un nome al ladro.

Il bottino accertato è di due MacBook portatili, del valore di oltre un migliaio di euro all'uno.

