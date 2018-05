La lotta per la vita di Sergiu e Marian: lesioni interne e ustioni di terzo grado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I FERITIPADOVA Non ci sono solo le profonde e devastanti ustioni su tutto il corpo. I due operai più gravi, tra i quattro feriti domenica alle Acciaierie Venete, hanno anche delle lesioni agli organi interni. Marian Bratu, romeno di 43 anni, è ancora ricoverato al centro grandi ustionati di Padova con ustioni sul 90% del corpo. La prognosi è resta riservata ed è considerato in pericolo di vita. Stesse condizioni per il collega Sergiu Todita, moldavo di 39 anni, ricoverato a Cesena. Fonti sanitarie spiegano che, a impensierire i medici, non...