L'INTESAPADOVA Accordo fatto, si potrà farsi il vaccino anche in farmacia. Ieri pomeriggio nell'ultimo incontro con la Regione sul tema c'era anche Patrizia Zennaro, presidente dei titolari aderenti a Federfarma che a Padova rappresenta 217 farmacie su circa 280. «Probabilmente oggi ci sarà la firma mancano gli ultimi dettagli ma di sicuro vaccineremo con Moderna. Ci sono 30 dosi per farmacia a settimana.Troppo difficile gestire Pfizer per...