L'emergenza sanitaria con le necessarie restrizioni alla circolazione, ha generato una maggior permanenza in casa e purtroppo sono aumentati gli episodi di violenza domestica contro le donne. A sostegno di coloro che si adoperano per assistere le vittime si rivolge l'iniziativa di Laura Toffanello, titolare dell'omonimo salone a Santa Maria di Cittadella. Nei primi due mesi del 2021, per tutte le clienti che effettuano il servizio del Balayage, Laura dona 15 euro al Centro antiviolenza donna che ha uno sportello anche a Cittadella. «É un'emergenza nell'emergenza - sottolinea Laura - è giusto che le donne sostengano le donne che si trovano ad affrontare queste gravissime situazioni che possono coinvolgere anche i figli».

Laura, a novembre 2019, ha realizzato un evento nel salone con ospite la nuotatrice Ilaria Cusinato, a favore di Vicenza for Children raccogliendo fondi per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica. «Lo scorso maggio - continua - abbiamo offerto il servizio di piega gratuita alle donne della sanità veneta che hanno combattuto la prima ondata del Covid-19». Una trentina ne hanno usufruito. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha inviato le congratulazioni. Ora la nuova iniziativa che nasce dalla competenza tecnica di Laura sostenuta moralmente anche dal marito Fausto Farinea e dalla collaboratrice Giada. «Ho creato delle tonalità di colore che richiamano quelli del Veneto con la tecnica di colorazione del Balayage nella quale sono specializzata. Ho ideato il Balayage Veneto. Il Balayage - spiega - rende la colorazione molto accattivante, creando dei veri e propri punti luce che si disegnano sul viso. Questa tecnica è diventata in pochissimo tempo la più amata e richiesta dalle donne di tutto il mondo. Donne che desidero attraverso il mio lavoro sia valorizzare che aiutare. Per questo ho deciso di sostenere il Centro anti violenza».

Quattro gli originalissimi Balayage creati per omaggiare il Veneto. Tutti da provare per contribuire ad una nobile causa. «A marzo - conclude Laura - renderò noto il contributo erogato in segno di massima trasparenza con la speranza che possa cessare questa odiosa cattiveria verso le donne».

