VAL DI ZOLDO«L'atto aziendale così non va»: arriva sui banchi dei consiglieri comunali di Val di Zoldo, attesi in municipio mercoledì, un ordine del giorno proposto dal gruppo di opposizione Zoldo la mia Val guidato da Roberto Molin Pradel. Una disamina accurata delle recenti decisioni dell'Usl 1 Dolomiti in merito alla riorganizzazione dei servizi e delle unità operative nelle strutture del territorio, che trova il gruppo in disaccordo su molti fronti e, allo stesso tempo, una richiesta al sindaco Camillo De Pellegrin affinché si faccia...