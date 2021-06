Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ESTATE IN SICUREZZABELLUNO Sarà un'estate all'insegna della sicurezza. Dalle regole anti-contagio (seppur molto limitate) al vaccino riservato al turista. Niente di definitivo, per ora. Anche se il presidente del Veneto Luca Zaia, ieri mattina, qualcosa ha svelato: «Noi siamo sostanzialmente operativi». In altre parole, appena arriva l'ok da Roma si parte. La procedura è tutt'altro che complicata. «Con molta semplicità ha spiegato Zaia...