SICUREZZA E RAGGIRIBELLUNO È tra le dieci province con meno criminalità d'Italia. A rivelarlo è il rapporto del Sole 24 Ore che analizza i dati forniti dal dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Zero omicidi volontari, zero infanticidi, un tentato omicidio su duecentomila abitanti. Nessun furto con strappo, una cinquantina di furti con destrezza ogni centomila abitanti e centocinquantasette furti in abitazione ogni centomila residenti. Meno di dieci rapine (8,4 sempre ogni centomila abitanti). Insomma: i dati dicono...