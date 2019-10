Servizio civile, prorogato il termine per partecipare al bando da 46 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLONTARIATOBELLUNO È stato prorogato al 17 ottobre il termine per le presentare la domanda di partecipazione al servizio civile universale. Sono 46 i posti a disposizione. La proroga, rispetto al termine del primo ottobre, è stata richiesta da numerosi enti e alcune regioni per dare più tempo ai giovani vista anche la nuova procedura di gara. L'obiettivo è dunque di favorire la massima partecipazione degli interessati, cioè i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti.I progetti cui è possibile prendere parte sono quelli presentati dal...