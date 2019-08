Schianto sulla Feltrina poi contro il tubo del gas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUERO/ALANONon poteva passare una domenica senza il solito incidente sulla Feltrina, nella zona di Quero. È accaduto ieri intorno alle 13 quando sulla sr 348, vicino al birrificio si sono scontrate due auto. Il bilancio è di tre feriti e attimi di paura per un tubo del gas metano abbattuto. Sul posto, oltre ai carabinieri feltrini del Norm i vigili del fuoco di Feltre che hanno messo in sicurezza vetture e la zona. Intervenuto anche gli addetti reperibili di Ascopiave. I pompieri poco prima invece erano andati a Alano per un principio di...