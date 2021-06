Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZABELLUNO Terza modifica al fabbisogno del personale in pochi mesi, a Palazzo Rosso: ora c'è bisogno di un professionista altamente specializzato per l'ambito delle politiche sociali. Non solo, si prevede l'assunzione anche di una persona ai Servizi tecnico manutentivi e di una all'economato. Si procede a vista, mano a mano che i mesi avanzano e si comprendono i bisogni della macchina comunale, i pensionamenti e le dimissioni dei...